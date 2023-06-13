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Сегодня, 12:56

Жарекеев — о подготовке к Кубку стран ШОС: «Самое главное — вес подогнать. В целом-то я всегда готов!»

Виталий Косик
Корреспондент
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Казахстанский ММА-боец Кайратбек Жарекеев рассказал, как он готовится к Кубку стран ШОС в Санкт-Петербурге.

«У меня все хорошо! Подготовка идет бомбовая, в целом-то я всегда готов! Самое главное — вес подогнать, осталось совсем чуть-чуть! 15 июня будем газовать и радовать зрелищными боями зрителей Санкт-Петербурга! Кстати, я родом из Ленинграда, буду рад вновь оказаться в этом прекрасном, сказочном городе!» — приводит слова Жарекеева пресс-служба Федерации кикбоксинга России.

Жарекеев является чемпионом мира по тайскому боксу, чемпионом мира по Gamma MMA, двухкратным чемпионом Азии по Gamma MMA, серебряным чемпионом мира по панкратиону.

Источник: Федерация кикбоксинга России
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