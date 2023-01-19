Жена Александра Емельяненко объяснила, почему муж ушел из клуба «Ахмат»: «Надо было идти дальше»

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Полины Емельяненко, супруги известного бойца ММА Александра Емельяненко. Полина рассказала, почему не был продлен контракт между ним и клубом «Ахмат» из Грозного.

— Думаю, они сделали друг для друга все, что могли, надо было идти дальше, — сказала Полина. — В «Ахмате» тогда Александру очень помогли — на момент прихода находился не в лучшей форме. Его пригласили в клуб, в Грозный, Саша набрал прекрасные кондиции и показывал хорошие результаты. Даже не то, что не продлили контракт, — мне кажется, если сейчас он попросит бой, то ему сделают. Не было такого, что соглашение ровно на год, а потом его переподписывают или нет, — просто совместно трудились. Александр работал своим именем на имя клуба, привлекал людей к турнирам.

— Удалось познакомиться с Чечней?

— Да, мы там все исколесили. Очень классно. Но если брать именно Грозный, то мне там все равно приходилось немного тяжеловато. Понятно, что это мусульманская часть России...

— Приходилось носить платок?

— Нет. Просто какие-то моменты есть, с собаками, например. Не дай бог кто-то из детей тронет песика, им же нельзя. После этого нужно проделать определенную процедуру, омовение или еще что-то — не стану вдаваться в подробности, потому что точно не помню. Такое немного поддавливало. Ко мне подбегали ребятишки и спрашивали: «А можно мы собачку погладим? Мы в перчатках!», а я такая: «Я не знаю, мне и без перчаток можно». Такие моментики... Это даже не сложности, а просто...

— Рамки, о которых надо думать.

— Да. Когда ты долгое время живешь в других условиях, а потом оказываешься там, приходится подстраиваться.

— Было такое, что когда контракт Саши закончился и у тебя отпала необходимость туда постоянно летать, ты выдохнула и подумала: «Ну и хорошо»?

— Нет, не настолько. Кстати, с радостью съездила бы в Чечню просто так, может, когда-нибудь и доберемся. Там правда хорошо. Даже горнолыжный курорт строили.

— «Ведучи». Я летала на открытие.

— А в наше время он находился на стадии строительства.