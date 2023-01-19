Жена Александра Емельяненко рассказала, как пара ходит по магазинам: «Шопоголик у нас Саша»

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Полины Емельяненко, супруги известного бойца ММА Александра Емельяненко. Полина утверждает, что главный любитель бутиков в семье — именно муж.

— Любишь ходить по магазинам?

— В общем-то, да, но я не шопоголик и не транжира, — говорит Полина. — Лучше возьму одну качественную вещь, а не мешок ширпотреба.

— А вы вместе с Сашей ходите по магазинам?

— Это невозможно! Вот шопоголик у нас Саша. Чтобы ты понимала, у него и обуви, и вещей в два-три раза больше, чем у меня. Ему очень нравятся «тряпочки», как он говорит. С ним ходить невозможно, ему надо все, он начинает хапужничеством заниматься.

— Ты пытаешься его остановить?

— Нет, ему нравится. Я ему напоминаю, если у него уже есть похожая вещь, говорю: «У тебя уже 12 пар кроссовок». Сейчас у него коллекция костюмов, в которых он собирается каждый день ходить на тренировки, но не делает этого.

— Костюмы классические или спортивные?

— Классические.

— На тренировки — в классическом?

— Ну, он говорит: «Я буду везде ходить в костюмчиках, на интервью, еще куда-нибудь, буду нарядный».

— Он, кстати, пришел на интервью не в костюме.

— (Смеется) Да, он два раза за все время что-то надел, теперь все висит.