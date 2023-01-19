Жена Александра Емельяненко — о жизни с мужем в Москве: «Квартиру оставим. И купим вторую»

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Полины Емельяненко, супруги известного бойца ММА Александра Емельяненко. Полина рассказала, как устроен их быт в российской столице.

— Где вы с Сашей сейчас живете? — вопрос Полине.

— На съемной квартире.

— Почему на съемной?

— Потому что в нашей собственной идет ремонт, который все никак не закончим.

— Ремонт — это вообще сложная тема.

— Плюс мы думаем его не заканчивать, пока бросить его, потому что хотим купить квартиру побольше.

— А, то есть вы начали делать ремонт в одной квартире, а потом решили, что продадите ее и купите другую?

— Нет, ту квартиру мы оставим. Просто купим вторую.

— А зачем? Для детей?

— Да, для детей.

— Уже хочешь?

— Да, уже хочется.

— Когда ждать?

— Как только — так сразу, уже работаем над этим.