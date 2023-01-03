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Сегодня, 05:51

Жена Даны Уайта объяснила, из-за чего произошла их драка

Евгений Козинов
Корреспондент
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Жена президента UFC Даны Уайта Энн объяснила, из-за чего произошла их драка во время празднования Нового года.

«Дана и я женаты уже почти 30 лет. Сказать, что такое поведение не в его характере, значит ничего не сказать — ничего подобного раньше не случалось. К сожалению, мы оба слишком много выпили в канун Нового года, и все вышло наружу в виде потери контроля с обеих сторон. Мы обсудили это как семья и извинились друг перед другом. Я просто надеюсь, что люди будут уважать нашу частную жизнь ради наших детей», — цитирует TMZ Энн.

Дана Уайт и Энн поженились в 1998 году. У них трое детей.

Дана Уайт. Президент UFC Дана Уайт подрался с женой
Дана Уайт
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Дана Уайт объяснил, почему подрался с женой