Женатый боец вновь проговорился о любовнице: «Я тебе полгонорара отдам, удали по-братски»

Боец Шодмон Назокатов после победы над Александром Ниловым на турнире поп-ММА извинился за свою оговорку, которую он допустил в интервью после в начале октября, но вновь ошибся.

3 октября спортсмен сказал, что посвящает победу родителям, жене, а также своей девушке. Это видео быстро набрало популярность в интернете. Сам боец опубликовал этот отрывок в своих социальных сетях.

17 октября Назокатов попытался исправить ситуацию, но вновь оговорился: «Я извиняюсь перед всеми за то что, в прошлый раз я случайно ляпнул, что посвящаю бой родителям, жене, девушке. Я не это хотел сказать. Хотел сказать: «Только девушке». ### (блин). Только жене. ### (блин). Давай я тебе полгонорара отдам — удали по братски».

Боец опубликовал на своей странице и этот момент, подписав его: «Язык твой — враг твой, говорили мне. Мой вам совет: «На эмоциях лучше промолчать».