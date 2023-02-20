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Сегодня, 15:19

Жорж Сен-Пьер назвал свой любимый бой: «После этого меня начали уважать»

Жорж Сен-Пьер назвал свой любимый бой
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе Жорж Сен-Пьер (26-2) признался, что его реванш с Мэттом Серрой (11-7) в Монреале — его любимый бой в карьере.

«Мой любимый бой — это мой первый бой в Монреале, когда я смог драться перед моей семьей, перед моими фанатами, перед моими друзьями, — сказал канадец в подкасте Chattin' Pony. — Это был мой второй бой с Мэттом Серрой. Для меня это была самая громкая толпа, которую я когда-либо видел в своей жизни. Я даже не слышал Брюса Баффера, когда он объявлял нас в центре октагона... Тогда меня не уважали журналисты... После той ночи все изменилось. После этого люди стали уважать меня как настоящего спортсмена. До этого мне было очень тяжело дома. Меня не воспринимали как легитимного спортсмена. Я думаю, что тот факт, что UFC приехала в Монреаль, очень помог нашему спорту».

Сен-Пьер в реванше победил Серру техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся в апреле 2008-го в Монреале, Канада.

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