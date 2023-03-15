Жорж Сен-Пьер оценил выступление Джона Джонса в тяжелом весе

Бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе Жорж Сен-Пьер (26-2) высоко оценил дебют Джона Джонса (27-1) в тяжелом весе.

«Это было потрясающе. Это было безупречное выступление. Джон сделал то, о чем говорил перед боем. Он сделал так, что все выглядело для него очень легко. Он полностью вывел Сирила Гана из игры. Это было великолепное выступление. Просто невероятно», — сказал Сен-Пьер YouTube-каналу Tristar Gym.

Джонс победил Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.