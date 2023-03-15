Жорж Сен-Пьер рассказал, как побить Джона Джонса

Бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе Жорж Сен-Пьер (26-2) считает, что многие соперники чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1) ошибочно охотятся за его головой, в то время как нужно проводить комбинации, начиная с ударов в корпус.

«Нужно выбрасывать удары, но не охотиться за его головой, — отметил Сен-Пьер YouTube-каналу Tristar Gym. — Сперва нужно бить по корпусу, а потом доносить удар в голову. Главная ошибка всех, кто бился с Джонсом — это то, что они охотились за его головой. Нужно бить по корпусу, потому что корпус, в отличие от головы, двигать не так просто. Когда ты проводишь эту комбинацию, последний удар должен приходиться на голову, как это в свое время делал Майк Тайсон».

Джонс победил Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.