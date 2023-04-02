Жорж Сен-Пьер запускает свой бренд водки

Бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе Жорж Сен-Пьер (26-2) заявил, что входит в ликеро-водочный бизнес со своей собственной линейкой водки под названием Pur Sang.

«Последний раз я выпивал рюмку водки в 9 утра на вечеринке после одного из моих боев в Лас-Вегасе, — написал канадец в соцсетях. — Сегодня я официально запускаю свою водку Pur Sang в Сент-Джонс.

Для меня было очень важно, чтобы продукт был сделан в Канаде. При этом мы собираемся выйти на мировой рынок, и я хотел, чтобы мой продукт был качественным».

Сен-Пьер завершил карьеру 5 ноября 2017 года после того, как на UFC 217 он победил Майкла Биспинга (30-9) сабмишном в третьем раунде, выиграв пояс чемпиона в среднем весе.