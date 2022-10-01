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Сегодня, 11:21

Альдо вспомнил нокаут от Макгрегора: «Я решил пойти на него в стиле Тайсона»

Жозе Альдо поделился воспоминаниями нокаута от Макгрегора
Никита Горшенин
Корреспондент

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Жозе Альдо поделился воспоминаниями о поражении нокаутом Конору Макгрегору в декабре 2015-го.

«Его победа надо мной — это его заслуга, — сказал Альдо на подкасте «Connect Cast». — Я пошел на него в том эпизоде, но у него длиннее рич. Помню, он выбросил двойку, я быстро уклонился и быстро ответил. Мне показалось, его это сбило с толку. И я решил пойти, в этом стиле Майка Тайсона, брат (смеется). Захожу и тут уже все вращается в глазах (смеется). Я такой: «Ох б*****».

Макгрегор нокаутировал Альдо на 13-секунде титульного боя на UFC 194 в Лас-Вегасе.

Жозе Альдо
Конор Макгрегор
ММА
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