Жозе Альдо войдет в Зал славы UFC

Бывший чемпион полулегкого веса UFC Жозе Альдо (31-8) пополнит Зал славы UFC. Об этом стало известно во время турнира UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

«Жозе Альдо — величайший полулегковес в истории, — приводит слова Уайта Sherdog. — Он перешел из WEC в UFC и помог нам сделать MMA спортом, а UFC — брендом. Для меня будет честью ввести его в Засл славы UFC этим летом».

Альдо завершил карьеру бойца после поражения Мерабу Двалишвили (15-4) единогласным решением судей на UFC 278. Турнир состоялся 20 августа в Солт-Лейк-Сити, США.