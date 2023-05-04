Жумагулов: «Фаворитом вижу Стерлинга, но болею за Сехудо»

Боец UFC Жалгас Жумагулов дал прогноз на бой Алджамейна Стерлинга и Генри Сехудо на турнир UFC 288 7 мая.

«Фаворитом вижу Стерлинга, но болею за Сехудо. Мне нравится, что он стал олимпийским чемпионом и, можно сказать, защитил наилегчайший дивизион, когда его хотели закрывать.

Я в одно время получил травму, делал операцию на ноге и пропустил два года, но это пошло мне на пользу. Думаю, Сехудо сейчас будет более мотивированным и отдохнувшим. Стерлинг — очень сильный боец, напористый: один раз не получилось, все равно будет идти до конца. Тем более у него длинные конечности, для легчайшего дивизиона очень крупный боец. Если он поборет Сехудо, тому будет тяжело», — цитирует «РБ Спорт» Жумагулова.