Жумагулов считает Бунеса удобным соперником для него

Боец UFC наилегчайшей весовой категории Жалгас Жумагулов рассказал, что думает о своем сопернике Фелипе Бунесе, с которым сразится в ночь на 18 июня на турнире UFC on ESPN 47.

«В США я нахожусь примерно пять месяцев. То есть я приехал сюда на подготовку за три месяца до предыдущего боя. После того, как поединок сорвался, решил остаться здесь. Для меня новый соперник очень удобный. Я не считаю его проходным бойцом. Сильный пацан. Думаю, что он сильнее даже предыдущего соперника (Чарльза Джонсона). Он дрался в ACA, был чемпионом LFA. Рослый боец, а такие мне всегда были удобны», — сказал Жумагулов MMA.Metaratings.ru.

В UFC Жумагулов проиграл пять поединок из шести, но большинство поражений бойца из Казахстана носило спорный характер. На счету его соперника Фелипе Бунеса 13 побед и шесть поражений.