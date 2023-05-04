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Сегодня, 04:12

Жумагулов считает, что Чимаев будет фаворитом в бою с Усманом

Евгений Козинов
Корреспондент
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Боец UFC Жалгас Жумагулов объяснил, с чем связаны перепалки Хамзата Чимаева и Шавката Рахмонова в социальных сетях.

«UFC — это же шоу, нужно быть на слуху. Ничего такого они не допускают, идет легкий трешток, всем интересен этот бой. Я бы хотел этот поединок только если бы он был за пояс. Хамзата вроде бы сейчас с Камару Усманом поставят. Не знаю, с кем будет драться Шавкат — все топы заняты.

Если состоится бой Чимаев — Усман, влюбом случае Хамзат фаворит. Он показывает словами и делами, что сильный и разносторонний боец», — цитирует «РБ Спорт» Жумагулова.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zhalgas-zhumagulov-mezhdu-rahmonovy-m-i-chimaevy-m-idet-legkij-treshtok/
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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