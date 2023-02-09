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Сегодня, 13:58

Хельвани раскритиковал Дану Уайта за слова о Махачеве: «Как можно забыть имя чемпиона, который не проигрывает 10 боев?»

Давид Хачатрян
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Журналист Ариэль Хельвани вновь жестко раскритиковал главу UFC Дану Уайта, который забыл имя чемпиона в легком дивизионе Ислама Махачева (23-1).

«Как можно сидеть с честным лицом и говорить, что UFC 284 хорошо продвигается? — сказал Хельвани на The MMA Hour. — Как можно забыть имя Ислама Махачева? Я был потрясен. Он чертов чемпион в легком весе, только что победил Чарльза Оливейру и не проигрывает уже 10 боев. Он даже не помнит его имени, ты что, шутишь? Возможно, Ислам был несколько критичен в отношении продвижения турнира из-за того, что это был способ [Уайта] заткнуть его?»

Махачев подерется с Александром Волкановски (25-1) на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля.

Дана Уайт
Ислам Махачев
UFC
ММА
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