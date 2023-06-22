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Сегодня, 10:28

Ариэль Хельвани назвал трех потенциальных покупателей Bellator

Давид Хачатрян
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Журналист и инсайдер Ариэль Хельвани заявил, что помимо PFL возможность приобрести лигу Bellator рассматривали американское массмедиа Liberty Media и предприниматели Шад Хад и Тони Хад.

«С конца прошлого года Bellator находится на продаже. Ходили разговоры, что они просто ищут инвестора, но я понимаю, что они готовы к продаже. Я слышал о нескольких заинтересованных лицах в их покупке. Я знаю, что среди них была лига PFL, но впоследствии они отказались от этой идеи. Также я могу сказать, что Liberty Media и семья Хана рассматривали покупку Bellator. Когда я говорю о семье Хана, я имею в виду Шада Хана и его сына Тони Хана, которые владеют «Джэксонвилл Джагуарс», «Фулхэм»? и All Elite Wrestling», — сказал Хельвани в эфире The MMA Hour.

Ранее глава UFC Дана Уайт рассказал, что слышал, что PFL привлекает инвесторов с Ближнего Востока, чтобы приобрести Bellator.

ММА
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