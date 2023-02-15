0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:40

Ариэль Хельвани: «Махачев победил Волкановски со счетом 3:2 по раундам»

Журналист Ариэль Хельвани считает, что Махачев заслуженно выиграл Волкановски
Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Журналист Ариэль Хельвани считает, что чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) заслуженно одолел чемпиона полулегкого веса Александра Волкановски (25-2).

«Я думаю, что многие люди во время прямой трансляции думали, что Волк сделал достаточно [для победы]. Толпа сходила с ума. Когда я смотрел бой в прямом эфире, я оценил его со счетом 3:2 в пользу Ислама Махачева, — сказал Хельвани в эфире The MMA Hour. — Я отдал Исламу первый, второй и четвертый раунды. Я отдал Волку третий и пятый.

Вчера вечером я снова посмотрел бой, и да, второй и четвертый раунды были очень близкими. Я видел, что Волк написал в «твиттере», что он думает, что выиграл второй, третий и пятый раунды, но я думаю, что четвертый раунд был более конкурентным, но все равно бой был очень близким.

Я не мог отвести глаз от боя. Это была битва гроссмейстеров. Было непривычно видеть, как Волк отбивается от тейкдаунов, как круто он смеялся, говорил всякую чушь, наносил удары, и я никогда не видел Ислама в таком положении, в каком он был в пятом раунде. Я думал, если была бы еще одна минута, то он [Волкановски] мог его прикончить».

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
0
Читайте также
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Костомаров в сознании и пытается говорить. Но ему могут потребоваться другие операции?
Советник Пушилина Гагин: ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков
Состояние фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось
Посольство РФ подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты Бангладеш
Херш: Байден из-за страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года
Материалы сюжета: Махачев — Волкановски: главный бой UFC 284 в Австралии
Резников — о следах от уколов на руке Махачева: «Абсолютно все бойцы UFC используют капельницы»
Ариэль Хельвани: «Махачев не так хорош, как Хабиб. Хабиб был более доминирующим»
Антидопинговое агентство США сделало заявление по поводу ситуации с Исламом Махачевым
Ислам Махачев может быть дисквалифицирован на два года
Генри Сехудо: «Я пересмотрел бой Махачева и Волкановски. Я был неправ, Ислам победил»
ESPN поставил Махачева и Волкановски на первое место в рейтинге лучших бойцов мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тактаров об обвинениях Махачева в использовании капельниц: «Ислам — чистый»

Экс-соперник Махачева и экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра создал аккаунт на OnlyFans