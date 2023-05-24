Журова оценила потенциал бойца ММА Монсона стать депутатом Госдумы

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на заявление бойца ММА Джеффа Монсона о том, что в будущем он планирует стать депутатом Госдумы РФ.

«Возможно, он еще не понимает нюансов работы в Госдуме. Многие известные люди и спортсмены, которые избирались раньше, начинают отказываться, поскольку приходится уходить из профессиональной деятельности. Монсону нужно будет пройти конкуренцию, но здесь нужно быть профессионалом, я не знаю его компетенций», — приводит ТАСС слова Журовой.

23 мая Монсон отказался от паспорта гражданина США, который сдал в американском консульстве в Стамбуле. В 2018 году 52-летний Монсон стал гражданином Российской Федерации и в сентябре этого же года вступил в должность депутата подмосковного Красногорска.