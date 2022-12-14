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Сегодня, 07:21

Зубайра Тухугов подерется с Йоэлем Альваресом 11 февраля на UFC 284

Давид Хачатрян
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Российский полулегковес UFC Зубайра Тухугов (20-5) встретится с испанским бойцом Йоэлем Альваресом (19-3) 11 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия. Об этом сообщил портал Sherdog.

Главным событием UFC 284 станет бой двух чемпионов: Ислама Махачева (23-1) и Александра Волкановски (25-1).

Тухугов прошлый бой выиграл у Рикардо Рамоса (16-4) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 30 октября 2021-го на UFC 267 в Абу-Даби, ОАЭ.

Альварес прошлый бой проиграл Арману Царукяну (18-3) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.

Зубайра Тухугов
UFC
ММА
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