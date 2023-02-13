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Сегодня, 13:05

Гаджи Автомат: «Хочу победить Родригеса быстрее, чем Минеев»

Гаджи Автомат хочет победить Родригеса быстрее, чем это сделал Минеев
Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Звезда кулачных боев Гаджи Наврузов по прозвищу Автомат заявил о намерении победить бразильца Фернандо Родригеса быстрее, чем Владимир Минеев.

«Хочу победить Фернандо быстрее, чем Минеев, — сказал Наврузов на пресс-конференции перед боем.

Также Наврузов допустил возможность проведения боя с Минеевым.

«С удовольствием побоксировал бы с Владимиром, несмотря на то, что кикбоксинг — его стихия».

Наврузов и Родригес встретятся на турнире по кикбоксингу ФКР ПРО 3, который пройдёт 17 февраля в Минске.

В ноябре Минеев досрочно победил Родригеса в поединке по правилам кикбоксинга.

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