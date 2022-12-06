Конор Макгрегор обратился к Порье: «Я сотру тебя с лица Земли»

Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) вступил в словесную перепалку с Дастином Порье (29-7) в Twitter. Все началось с того, что ирландец пожелал Порье здоровья, узнав, что его госпитализировали со стафилококковой инфекцией.

— Выздоравливай, потрепанные трусики.

— Ты закончил съемки фильма и готов вновь выхватить леща?

— Я в Амстердаме, накаченный как Ван Дамм. Тебе было не просто больно — ты был напуган. Не забывай об этом. Я вернусь, чтобы положить тебя в ящик. Я сотру тебя с лица Земли. Навсегда. Жди мой фильм, приятель. Тебе и твоей миссис понравится.

Макгрегор проиграл Порье техническим нокаутом в первом раунде 10 июля 2021-го на UFC 264 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.