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Сегодня, 14:37

Анатолий Малыхин: «В детстве я всегда прибегал последним»

Давид Хачатрян
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Двойной чемпион лиги ONE Championship Анатолий Малыхин (13-0) рассказал, что из-за своей комплекции он не мог бегать на длинные дистанции впереди всех.

«Когда мы были маленькими и занимались бегом на длинные дистанции во время тренировок, я уже был крупным ребенком и, конечно, не мог бежать впереди. Я всегда бежал последним или предпоследним», — приводит слова Малыхина ONE Championship.

Малыхин победил Арджана Бхуллара (11-2) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 23 июня на арене «Лумпхини» в Бангкоке, Таиланд.

Анатолий Малыхин
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