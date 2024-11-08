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Сегодня, 19:00

Анатолий Малыхин — Умар Кейн: во сколько начнется онлайн-трансляция боя One

Анатолий Малыхин и Умар Кейн встретятся на турнире One 169
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Анатолий Малыхин — тройной чемпион ONE.
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Россиянин Анатолий Малыхин и сенегалец Умар Кейн проведут титульный бой в тяжелом весе на турнире ONE 169. Событие состоится в ночь с 8 на 9 ноября в Бангкоке.

Малыхин является обладателем чемпионского титула One Championship в тяжелом, полутяжелом и среднем весе. 36-летний боец провел 14 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, одержав победу в каждом из них. В марте он взял верх над Ренье де Риддером техническим нокаутом.

Кейну 32 года, в его профессиональном рекорде шесть побед и один проигрыш. Год назад он победил Маркуса Алмейду единогласным решением судей.

В прямом эфире поединок будет показывать «Матч ТВ». Трансляция турнира начнется в 04.00 по московскому времени. Главный бой Малыхин — Кейн ожидается после 08.00 мск.

Результаты турнира и исход боя Малыхин — Кейн на ONE 169 можно отслеживать на нашем сайте в матч-центре ММА и ленте новостей о лиге One Championship.

Анатолий Малыхин

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