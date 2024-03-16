Боец ММА Багаутинов: «Малыхин вписал свое имя в историю, но нужно показать себя в UFC»

Российский боец ММА и основатель лиги Wolnik Али Багаутинов рассказал, что думает о завоевании Анатолием Малахиным третьего чемпионского пояса ONE Championship.

«Как ни крути, Малыхин вписал свое имя в историю. Такого еще никогда не было. Анатолий красавчик, показал себя. Но надо выходить на другой уровень. Нужно показать себя в UFC, доказать для себя, что ты можешь. Там у Малыхина тоже очень хорошо пойдет. Деньги — немаловажная часть. На пальцах можно пересчитать спортсменов, зарабатывающих хорошие деньги», — цитирует Багаутинова MMA.Metaratings.ru.

1 марта Малыхин победил голландца Ренье де Риддера техническим нокаутом на турнире ONE 166 в Катаре. 36-летний россиянин первым в ММА стал чемпионом ONE в трех весовых категориях — среднем, полутяжелом и тяжелом весах.