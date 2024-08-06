Чемпион ACA Гончаров считает, что Малыхину нет смысла бороться с Кейном

Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров прокомментировал шансы россиянина Анатолия Малыхина на победу над сенегальцем Умаром Кейном.

«Конечно, стоит (переживать за Малыхина). Это все-таки не детский сад, а бои. Умар Кейн достаточно мощный и габаритный парень. Корявый в стойке с размашистыми ударами, которые видно. Но он их бьет и физически очень мощный. Перевести и перебороть его будет проблематично даже для Малыхина. Разная физическая мощь. Не хочу обидеть Толю, но африканец посильнее. С ним нет никакого смысла бороться. Нужно его переиграть в стойке за счет своей скорости и размашистости соперника. Он пропускает удары», — цитирует Гончарова MMA.Metaratings.ru.

Поединок между Кейном и Малыхином состоится 8 ноября на турнире ONE в Атланте (США). На счету Умара в смешанных единоборствах шесть побед и одно поражение. В активе Анатолия 14 побед и ни одного поражения.