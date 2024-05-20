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Сегодня, 11:32

Малыхин: «Показывал всем друзьям, что Махачев назвал меня самым опасным человеком на земле!»

Давид Хачатрян
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Тройной чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин (14-0) рассказал, как он отреагировал на то, что лучший боец UFC вне зависимости от категории и действующий чемпион в легком весе Ислам Махачев (25-1) написал, что Малыхин — самый опасный человек на планете. Об этом Малыхин сказал «СЭ».

— Ислам Махачев назвал тебя самым опасным парнем планеты. Ты как отреагировал на это?

— Во-первых, я показал сразу «сладкой» [жене] и всем своим друзьям: «Смотри, Ислам Махачев написал про меня, что я самый опасный человек планеты». Ну, мне приятно [слышать это] от такого человека, от такого хорошего спортсмена. Я от очень многих людей слышал про Ислама, что это один из самых достойных не только спортсменов, а вообще людей, хоть я сам лично с ним не знаком, но знаешь, если такое от многих людей слышишь, что он действительно хороший человек, то это о многом говорит.

Для меня было очень приятно, когда он это написал. И я показывал жене, отцу, друзьям. Сам Ислам про меня написал, что я самый опасный человек планеты! Круто! Я ему благодарен. Я не скажу, что мы близкие друзья, но бывало, что он мне даже звонил, писал слова поддержки.

Бывало, что он записывал видео, где Ширвани Мурадов сидит, а я боролся с Ширвани. Ширвани меня выиграл по вольный. И он сидит с Ширвани, типа: «Толян, готовься скоро к реваншу» (улыбается). Приятно, конечно, от таких людей получать похвалу. И хочу пожелать Исламу, чтобы он долго оставался на вершине, чтобы удача его не покидала и чтобы его мечты сбывались. Я думаю, что он достойный сын своего народа.

Малыхин победил Ренье де Риддера (16-2) 1 марта на One 166 в Лусаиле, Катар, и стал тройным чемпионом лиги.

Анатолий Малыхин
Ислам Махачев
ММА
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