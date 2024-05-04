Дьячкова проиграла Санделл и не сумела стать чемпионкой ONE FC

Россиянка Наталья Дьячкова на турнире ONE Fight Night 22 проиграла шведке Смилле Санделл.

Дьячкова претендовала на чемпионский пояс по муай-тай.

Судья остановил поединок за секунду до конца второго раунда после того, как Санделл нанесла удар по корпусу и бросилась добивать соперницу.

Шведка провалила взвешивание перед боем и была лишена чемпионского звания. Дьячкова согласилась на бой в промежуточном весе.

На счету Дьячковой 4 победы и 1 поражение в ONE, Санделл выиграла пятый поединок подряд.