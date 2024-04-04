Гольцов заявил, что Малыхин показывает хороший уровень только в рамках своей организации

Российский тяжеловес Денис Гольцов оценил достижения соотечественника Анатолия Малыхина в ММА и его выбор драться в ONE.

«Это очень хороший уровень исключительно для той организации, в которой он бьется. Это объективно круто именно в рамках ONE. Если мы говорим о мировом уровне, то подобное достижение в UFC имело бы совершенно другой коленкор. Тут даже разговоров бы не было. Когда ребята завоевывают титулы в UFC, это абсолютно неоспоримо. В любом случае профессиональный спортсмен, в первую очередь, реализовывает себя в финансовом плане. У всех свои аппетиты, взгляды на жизнь и цели», — цитирует Гольцова MMA.Metaratings.ru.

1 марта Малыхин победил Ренье де Риддера на турнире ONE 166 в Лусаиле, Катар, и стал тройным чемпионом лиги.