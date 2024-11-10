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Гончаров: «Малыхин может раскатать Кейна по очкам в реванше»

Сергей Разин
корреспондент
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Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров заявил, что не согласен с решением судей отдать победу Умару Кейну над Анатолием Малыхиным в поединке за титул чемпиона ONE.

«К сожалению, Анатолий уступил в близком поединке. Сыграла роль желтая карточка в первом раунде и нокдаун в пятом. Это определяющий фактор победы Кейна. В целом, качественный и плотный бой с обилием клинча, как и предполагалось. Нокаутировать Кейна не удалось. Ничего страшного. Плохой день на работе Анатолия. Реванш будет интересен публике, и Малыхин вправе на него претендовать. У него еще два пояса, и он может не возвращаться в тяжелый вес, если захочет. А может реваншироваться, шансы есть. Сенегалец — крепкий оппонент, к нему надо серьезнее отнестись. Его тяжело удосрочить, но можно раскатать по очкам, если перестроить геймплан», — приводит слова Гончарова MMA.Metaratings.ru.

9 ноября Малыхин проиграл Кейну в титульном поединке в тяжелом весе на турнире ONE 169 в Бангкоке. Бой длился всю дистанцию и завершился победой Кейна раздельным решением судей.

36-летний Малыхин потерпел первое поражение в карьере и потерял пояс чемпиона One Championship в тяжелом весе. До этого он выиграл 14 поединков в ММА. В активе 32-летнего сенегальца теперь семь побед при одном поражении.

Источник: Metaratings
Анатолий Малыхин
Евгений Гончаров

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