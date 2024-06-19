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Малыхин проведет защиту титула против сенегальца Кейна в Атланте 8 ноября

Алина Савинова
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Непобежденный российский боец ММА Анатолий Малыхин проведет защиту титула в тяжелом дивизионе против сенегальца Умара «Рейг Рейг» Кейна, сообщает пресс-служба ONE Championship.

Их поединок станет главным событием турнира ONE 169, который состоится 8 ноября в Атланте.

Малыхин завоевал временный титул чемпиона ONE Championship в феврале 2022 года, нокаутировав Кирилла Грищенко во втором раунде. 3 декабря 2022-го он нокаутировал в первом раунде Ренье де Риддера и взял титул чемпиона ONE Championship в полутяжелом весе.

Всего на счету 36-летнего россиянина в смешанных единоборствах 14 побед и ни одного поражения. В активе 32-летнего Кейна шесть побед и одно поражение.

Источник: https://www.onefc.com/news/anatoly-malykhin-to-defend-heavyweight-mma-world-title-against-reug-reug-oumar-kane-at-one-169-atlanta/
Анатолий Малыхин
ММА
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