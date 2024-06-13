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Сегодня, 12:53

Малыхин готов спуститься в полусредний вес ради четвертого пояса

Давид Хачатрян
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Тройной чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин (14-0) сообщил, что может согнать вес до лимита полусреднего веса (83,9 кг) ради боя с чемпионом.

«Я говорю абсолютно серьезно. Если чемпион в полусреднем весе заинтересован в поединке со мной, я готов. Я убежден, что смогу сбросить вес. Это будет не просто бой, а настоящее шоу. Я не собираюсь защищать титул после этого поединка, это будет разовый бой чемпионов. И я сразу же освобожу этот пояс», — приводит слова Малыхина Sportskeeda.

Малыхин победил Ренье де Риддера (16-2) 1 марта на One 166 в Лусаиле, Катаре, и стал тройным чемпионом лиги.

Анатолий Малыхин
ММА
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