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Малыхин и Кейн едва не подрались на битве взглядов

Евгений Козинов
Корреспондент
Анатолий Малыхин и Умар Кейн сцепились на битве взглядов.
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Чемпион ONE в трех весовых категориях Анатолий Малыхин и сенегальский боец Умар Кейн устроили потасовку на битве взглядов перед боем.

Сначала россиянина показывал сопернику руками различные жесты, пытаясь вывести из себя. Зетм уже Кейн коснулся живота Малыхина, следствие чего началась потасовка, в которую пришлось вмешаться организаторам.

Поединок между Кейном и Малыхином состоится 8 ноября в турнире ONE в Атланте (США). На счету Умара в смешанных единоборствах 6 побед и 1 поражение. В активе Анатолия 14 побед и ни одного поражения.

Анатолий Малыхин

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