Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
One FC

Сегодня, 12:42

Немков назвал причину поражения Малыхина от Кейна на турнире ONE 169 в Бангкоке

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский боец ММА Вадим Немков предположил, с чем связано поражение россиянина Анатолия Малыхина от сенегальца Умара Кейна на турнире ONE FC 169.

«Возможно, Малыхин действительно недооценил Кейна. Быть может, были и другие причины. Но Умару тоже стоит отдать должное: в поединке он не дал заднюю, в первых двух раундах хорошо боролся и забрал их. Вероятно, Толя не ожидал такого от него», — цитирует Немкова RT.

36-летний Малыхин потерпел первое поражение в карьере и потерял пояс чемпиона One Championship в тяжелом весе. До этого он выиграл 14 поединков в ММА. В активе 32-летнего сенегальца семь побед при одном поражении.

Источник: RT
Анатолий Малыхин
Вадим Немков
ММА

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
One FC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В МИДе пообещали ответ Москвы в случае поставок Сеулом оружия Киеву
Гол Головина помог «Монако» обыграть «Брест» в 12-м туре лиги 1
Батраков терял рассудок, у Лантратова случилось помутнение, Угальде уничтожал «Локо», ему аплодировали стоя
Экс-менеджер Величкин рассказал, почему 10 лет не здоровался с тренером Разиным
Кустурица назвал удар «Орешником» по Украине зрелищным и масштабным
Силы ПВО ликвидировали 34 украинских БПЛА над территорией РФ
Сегодня
Вчера
Неделя