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Шаблий не согласился с решением судей в бою Малыхина и Кейна

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший претендент на титул Bellator в легком весе Александр Шаблий заявил, что не согласен с решением судей отдать победу Умару Кейну над Анатолием Малыхиным в поединке за титул чемпиона ONE.

«Очень близкий бой, и я бы все равно отдал победу Малыхину. С его стороны было больше контроля, активностей, несмотря на небольшое количество ударов. Если изучить статистику времени его контроля и работы первым номером, Толик был лучше. Но тут судьям виднее. Еще один повлиявший фактор — канаты. Бой для бойца в канатах — это ужас. Привык к одному, а получилось другое: не перевести, не законтролировать или что-то еще. Мало локтей было от Анатолия. Можно было больше работать, и это сыграло бы свою роль. До моментов с клинчами было интересно. В любом случае, Толик молодец. Соберется, проведет работу над ошибками и вернется сильнее», — приводит слова Шаблия MMA.Metaratings.ru.

Судья Херб Дин и&nbsp;российский боец Анатолий Малыхин. Малыхин проиграл впервые в карьере! Анатолий не справился с неопытным сенегальцем

9 ноября Малыхин проиграл Кейну в титульном поединке в тяжелом весе на турнире ONE 169 в Бангкоке. Бой длился всю дистанцию и завершился победой Кейна раздельным решением судей.

36-летний Малыхин потерпел первое поражение в карьере и потерял пояс чемпиона One Championship в тяжелом весе. До этого он выиграл 14 поединков в ММА. В активе 32-летнего сенегальца теперь семь побед при одном поражении.

Источник: Metaratings
Александр Шаблий
Анатолий Малыхин

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