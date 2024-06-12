Самое интересное из двух эксклюзивных интервью с Анатолием.

Анатолий Малыхин — единственный тройной чемпион крупных лиг в истории смешанных единоборств. Уроженец Кемерова не только завоевал пояса лиги ONE Championship в трех весовых категориях (93 кг, 102 кг, 120 кг) — он еще и невероятно интересный собеседник. В мае «СЭ» записал два эксклюзивных интервью с Анатолием, из которых мы выбрали самые интересные высказывания — об эмоциональной реакции на похвалу от Ислама Махачева, о своей схожести с братьями Емельяненко, о высоких ценах на Алтае и о многом другом.

Почему Малыхин такой добрый

— Знаешь, просыпаясь утром, я даю себе такую установку: постараться сделать три добрых дела, постараться не грубить людям, постараться не завидовать людям. Я счастливый человек, я это во многих интервью говорю. У меня прекрасная жена, любящая, за шесть лет нашей совместной жизни ни разу мы не поругались. У меня живые родители, еще живые бабушки и прабабушки. Все, о чем можно мечтать, у меня есть. У меня прекрасная работа, прекрасные друзья, сын здоровый, прекрасный. Ну, как мне быть не добрым?

Сейчас Бог мне дал такую возможность, что я могу какими-то поступками помочь детям. Не знаю, даже приехать в детский дом, в футбол с детьми сыграть. Я могу делать этот мир чуточку добрее, чуточку лучше. Плохого и так много. Я вот стараюсь, знаешь, с такой установкой просыпаться... Знаешь, многие люди винят того-сего в неуспехах, в чем-то еще. И я вот понял, что в этой жизни надо с себя начать, и вот я так стараюсь жить. Вот проснулся, делаю хорошие дела, и люди замечают, что получается какое-то добро нести, и я этому рад.

Как отреагировал на слова Махачева, назвавшего Малыхина самым опасным человеком планеты

— Я сразу показал Сладкой и всем своим друзьям: «Смотри, Сладкая, Ислам Махачев написал про меня, что я самый опасный человек планеты!» Мне приятно от такого человека, от такого хорошего спортсмена, достойного, знаешь... Я вот от очень многих людей разных слышал про Ислама, что это один из самых достойных не только спортсменов, а вообще людей. Его поведение, хоть я лично с ним не знаком, но если вот так за спиной от многих людей ты слышишь, что он действительно хороший человек, то это о многом говорит. И вот об Исламе заочно я много слышал таких приятных вещей.

Для меня было очень приятно, скажем так, когда он написал. Жене показывал, отцу, друзьям, типа сам Ислам про меня написал, что я самый опасный человек планеты. Бывает, что он мне даже звонил, писал мне слова поддержки, бывало, видео записывал, где он с Ширвани Мурадовым сидит, а я боролся с Ширвани, Ширвани у меня выиграл по вольной, и он сидит с Ширвани и типа: «Толян, готовься, скоро матч-реванш». Приятно, конечно, от таких людей получать похвалу. Хочу пожелать Исламу, чтобы он долго оставался на вершине, чтобы удача его не покидала и чтобы его мечты сбывались. Я думаю, что он достойный сын своего народа.

Анатолий Малыхин. Фото Соцсети

Как сделал замечание курильщику

— Буквально мы ехали вчера в поезде сюда, в Самару. Я стою в очереди за булочками, сзади меня стоит маленькая девочка, рядом — еще ребенок, совсем маленький. И мужчина стоит, подходит и закуривает сигарету. Ну, я ему сделал сразу замечание. Я говорю: «Мужчина, вы уже взрослый, дети стоят. Ну отойди, покури. Если ты за очередь переживаешь, я твою очередь придержу». И он тоже спокойно отреагировал, отошел. Покурил, пришел, извинился, понял свою ошибку. Стараться надо мимо таких вещей не проходить, потому что, может быть, и человек, знаешь, на автомате [действует], для него это как бы нормой считается. Я считаю, что для общества это не должно считаться нормой, когда ребенок стоит, а ты куришь сигарету. Я не прохожу мимо. И вообще мужчин, когда видят такое, я призываю, чтобы они не проходили мимо, не дрались — постарались донести языком, речью. Я вот мало дерусь на улице, и все-таки в крайних уже вот случаях надо применять там руки какие-то, свое мастерство.

О безумных ценах на Алтае

— Ну... Знаешь, когда мы только приехали с моей женой в Таиланд и у нас не было возможности, мы жили там на 150 тысяч рублей. Это мы платили за тренировки и кушали вместе, снимали байк. Сейчас я живу на совершенно другую сумму, так как Бог дал мне другие возможности. И понятно, что, приезжая на Алтай, я и в пантовых ваннах восстанавливаюсь, и живу в хорошем отеле. Примерно цена одинаковая, на Алтае тоже недешево. (Улыбается.) В тот раз мы съездили, я был удивлен. Мы зашли в столовую, заказали там котлеток и что-то. Да, на 6 тысяч взяли котлеток, лапши, хлебушка, сало, да, ну и что-то такое. И она мне чек приносит, 6000 рублей, я на нее смотрю, я думаю: она, может, в нулях ошиблась? Я говорю: «Женщина, может быть, 600, не 6000?» А она: «Да вы что, молодой человек, 6000». И на Алтае тоже недешево. Пантовая ванна — 2500 одна на человека. Это вдвоем 10 надо сделать. Вот считай, пантовые ванны только 25 на одного. Вдвоем — 50. Жилье, ну цены хорошие, скажем так.

О сходствах с Федором

— Мы разные люди с Федором. Все-таки я немножко другого склада. Наверное, энергия другая — Федор более спокоен и перед боем выходит на бой более спокойно. Мне все равно нужно поймать кураж перед боем. Я всегда выхожу с таким, знаешь, зарядом, но в жизни я с Федором близко не общался. Так, визуально, мне кажется, мы с ним схожи добротой. Я тоже вижу, что он человек добрый такой, что отзывчивый. Тяжело сломить его в бою — меня тоже. Где бы я ни выходил, очень тяжело сломить. И Федор из разных таких ситуаций в бою выходил. Кореец или японец, помню, попадал, его шатало, и он все равно нашел силы, потом победил. Рэндлман тоже бросал, Федор победил. Стойкость, наверное. Как бы тебя жизнь ни шатала, внутренний стержень, внутренняя вера в себя может из любых ситуаций вывести. Ну а так... Хорошая борьба у Феди и у меня. (Улыбается.)

Почему финансово помогает молодым спортсменам

— Я дал по 5 тысяч, там пацанчик посчитал, что 45-50 тысяч вышло. И парень ко мне подходит маленький: «Дядь Толь, а вы 50 тысяч потеряли». Прикинь? А они сели потом, я его поднимаю и говорю: «Вот ты подошел ко мне, сказал что я 50 тысяч потерял. Неправильно ты мыслишь. Я не потерял 50 тысяч, я вложил их в вас, чтобы пошли купили себе там, не знаю, кроссовки новые, майку новую. Это вложение, я не потерял эти деньги. И никогда я так не мыслю, что если я кому-то из спортсменов помог — это значит я просто взял [и впустую потратил деньги]. Я уверен, что где-то добрые дела зачтутся. Все не просто так.

Тоже тип зашел в раздевалку в тот же момент и начал: «Ой, я не дожал». Я говорю: «На, [возьми] пятак». Он говорит: «Да мне не надо». Я говорю: «Никогда не отказывайся. Сейчас через меня, значит, тебе нужно это. Не отказывайся, если тебе дают — бери». И все, он подумал: «Да, верно, мне же надо за квартиру заплатить».

Как сейчас относится к Александру Емельяненко

— Не то что я его критиковал. Я просто говорил, что... на нем большая ответственность. Такая фамилия, такой человек, как... это локомотивы, не побоюсь этого слова, это первопроходцы. Конечно, на него равняется очень много ребят, очень много детей. Понятно, что должен где-то поскромнее, где-то потише, но не всегда у него это получается, потому что все равно харизматичный парень, такой видный. Теперь он и я одной крови — он такой же двенадцатишаговый анонимный наркоман. Мы даже недавно созванивались, буквально два дня назад. Я пожелал ему здоровья, он пожелал мне. Хорошо, тепло поговорили с ним. В хорошей форме сейчас Александр находится, видно, что он на правильном пути. Я только рад.

У него есть дочка прекрасная — у него есть ради чего жить. У него есть мама. У меня нет жалости в принципе к людям, потому что это очень плохое чувство, особенно к мужчинам. Но если бы у него не было ради чего жить, пускай бы он закончил как он хочет. Но когда у тебя есть дочка, есть мама — это некая ответственность, ты мужчина, и ты должен находить силы, возможности быть рядом, быть опорой. Думаю, Саня сейчас понял это. Дай бог, чтобы он оставался чистым и трезвым.

Анатолий Малыхин. Фото Соцсети

Как отреагировал на новость о смерти сына Нганну

— Я лежал в кровати и читал этот пост, обнимая сына. У кого есть дети, потерять ребенка, сына или дочь — страшнее в этом мире ничего нет. Даже страшнее, чем твоя смерть. Когда у меня не было ребенка, я совершенно по-другому мыслил. Я был, чтобы люди поняли, отморозок. Надо делать — я буду делать. Сейчас я смотрю на него и понимаю, что это я маленький. Учу его чему-то, он смотрит на меня и говорит: «Папа, я тебя люблю». С утра целует меня. Дай бог всем детям исцеления. Я даже пожелаю, чтобы родители всегда первыми уходили из этого мира. Не дай бог, чтобы твой ребенок ушел вперед тебя. И Фрэнсису, знаешь, от наших пожеланий и слов не станет легче: «мы скорбим, мы желаем тебе...» За что-то каждому из нас Господь дает испытания, дает наш путь, и это его дорога. Фрэнсис — великий человек, и я думаю, что просто это его путь.

Что думает о Малыхине Дана Уайт

— Дана Уайт знает, что он потерял лучшего бойца в мире. Он ложится вот так спать [кладет руки крест-накрест]: «Эх, Малыхин, лучший боец мира! В ONE FC дерется!» (Смеется.)