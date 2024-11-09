Малыхин проиграл впервые в карьере! Анатолий не справился с неопытным сенегальцем

Теперь у россиянина осталось только два пояса вместо трех.

Утром 9 ноября в Бангкоке состоялся турнир ONE 169, в главном событии которого Анатолий Малыхин провел защиту чемпионского пояса в тяжелом весе против Умара Кане.

Малыхин — первый обладатель трех чемпионских поясов в истории крупных промоушенов. Впервые Анатолий выиграл титул в тяжах (до 120 кг), одолев белоруса Кирилла Грищенко. Позже Малыхин защитил этот титул в бою с Арьяном Булларом. Также Анатолий стал чемпионом в полутяжелом (до 102 кг) и среднем (до 93 кг) весах — оба титула он отобрал у голландца Ренье Де Риддера.

Новый соперник Малыхина, сенегалец Умар Кане, почти всю карьеру провел в ONE. У него пять побед и одно поражение в лиге, а еще Кейн один раз побился по правилам кикбоксинга, победив нокаутом. Серьезной проверкой для Анатолия Кейн не выглядел изначально. База Умара — борьба, причем не вольная или классическая, а национальная сенегальская. Кане — крупный и физически мощный, но в классе Малыхину явно уступал.

Афиша боя Малыхин — Кане. Фото ONE FC

Первый раунд начался с удара от Анатолия по корпусу. Кане пошел вперед, прижал Малыхина к канатам и начал набрасывать удары. Затем сенегалец бросил соперника, и Малыхин намеренно зацепился за канаты, за что получил предупреждение от рефери Херба Дина. Кане клинчевал Анатолия, но Малыхин не спешил выходить из захвата, будто специально позволял сенегальцу работать, чтобы тот быстрее устал. В один из моментов россиянин снова схватился за канаты, и за это получил желтую карточку, то есть первый раунд он точно проиграл.

Во втором раунде ситуация отзеркалилась — теперь Малыхин прижимал Кейна к канатам, оббивая ноги соперника коленями. Кане пытался выходить из клинча, выбрасывал размашистые удары, но точных попаданий не было. Малыхин тоже не был успешным в стойке: он долго готовил оверхенд с правой, но удар вышел слишком очевидным. Кейн же подключал ноги, выбрасывая хай-кики, которые иногда долетали до цели.

В начале третьего отрезка бойцы начали рубиться, и Малыхин был в этом размене лучше, хотя и открывался, рискуя пропустить. Анатолий донес довольно много ударов до головы Кане, но тот и не думал падать. Во время клинча сенегалец донес удар, из-за которого у Анатолия открылось серьезное рассечение — кровь заливала глаз. Анатолий продолжал идти вперед и доносить тяжелые удары, однако соперник невозмутимо их принимал — никакого намека на нокдаун. Когда прозвучал гонг на перерыв, Кане зачем-то показал Анатолию язык — правда, россиянин этого не увидел.

В четвертом раунде бойцы сначала обменивались жесткими панчами, и первым номером действовал Малыхин. Но было и много клинча — соперники явно устали и не готовы были работать в одном темпе пять минут. За 40 секунд до гонга Малыхин здорово попал, и Кане даже выглядел потрясенным, но довести этот эпизод до финиша не удалось.

На самом старте финального отрезка Кане уронил Малыхина оверхендом — пришлось идти в клинч, чтобы спасать свое положение. Анатолий продолжал работать первым номером, но все его атаки заканчивались скучным клинчем у канатов — поединок получался не зрелищным, но напряженным. Концовку раунда Анатолий забрал благодаря еще паре точных попаданий, которые Кане также выдержал.

Поединок завершился раздельным решением судей — судьи отдали победу Умару Кане, причем содержимое карточек не раскрывалось. Анатолий Малыхин потерпел первое поражение в карьере — теперь бой против Нганну выглядит невозможным.