Биография Анатолия Малыхина: жизнь и карьера первого в истории чемпиона ММА в трех весовых категориях

История российского бойца.

Анатолий Сергеевич Малыхин

Прозвище: Сладкий

Дата рождения: 11 января 1988 года

Место рождения: Кемерово, СССР

Вид спорта: ММА

Рекорд: 14-0

Детство и юность Анатолия Малыхина

Будущий боец ММА родился в Кемерове. Его отец занимался футболом и привил сыну любовь к московскому «Спартаку». Малыхин рос очень активным ребенком и часто дрался, поэтому дедушка привел его в спортивную секцию. С пятого класса Анатолий занимался вольной борьбой.

«Во дворе, когда я дрался, никогда меня не спрашивали, какой у меня вес. Я дрался и с большими, и с маленькими, и со средними, и никто не интересовался: «Эй, Анатолий, каков твой вес?» Мы просто дрались. Один раз в школе я дрался против троих своих одноклассников. Мне пришлось первые 10 минут потерпеть, они били меня, и потом я их победил. Но, правда, после этого боя у меня лицо было, будто меня сутки дикие осы кусали», — сказал Малыхин MMA Junkie.

Помимо всего прочего, Малыхин был очень крупным ребенком. Из-за своей комплекции он не отличался высокими показателями в дистанционном беге.

«Когда мы были маленькими и занимались бегом на длинные дистанции во время тренировок, я уже был крупным ребенком и, конечно, не мог бежать впереди. Я всегда бежал последним или предпоследним», — приводит слова Малыхина ONE Championship.

В жизни спортсмена был достаточно тяжелый этап, некоторое время он даже употреблял наркотики. Тем не менее Анатолий даже в этот период не переставал заниматься спортом. В конечном итоге Малыхину удалось победить зависимость.

«Я захотел как-то жить так же, хотя у меня не было денег, не было богатых родителей. Но я хотел, чтобы все в городе видели, что я с ними, тоже у меня есть статус. И это привело меня к... Вначале мы где-то травку попробовали, потом это перешло на более крепкие наркотики, и я стал плотно употреблять. Но все равно ходил в зал, не оставлял, на джиу-джитсу ходил, туда-сюда», — вспоминал боец на своем YouTube-канале One Chance.

Спортивная карьера Анатолия Малыхина

С 10 лет Малыхин занимался вольной борьбой. Спортсмен неоднократно был призером первенства России среди юношей и молодежи, а в 2013 году — бронзовым призером чемпионата России. После этого в карьере Анатолия случился неприятный инцидент — дисквалификация на два года из-за нарушения антидопинговых правил.

«Я приехал на чемпионат России, занял третье место, и там произошли непонятки со сдачей допинга. Короче, я не явился на сдачу допинг-теста, так как не знал, что мне туда надо явиться. И все, меня снимают на два года. Я на пике формы, заряженный, мотивированный, и меня оставляют без любимой работы, все от меня отказались в вольной борьбе, сняли со всех стипендий задним числом. Просто выкинули на улицу», — рассказал Малыхин на канале ONE Championship.

В 2016 году Анатолий завоевал титул чемпиона Европы по грэпплингу, в 2017-м — победил на первенстве страны по ММА и выиграл в финале любительского чемпионата мира по ММА в Астане. В то же время Малыхин дебютировал на профессиональном уровне.

«Я долгое время занимался вольной борьбой, а затем занимался грэпплингом. После чего уже принял решение выступать в ММА, и начал я с любительского уровня. Стал чемпионом мира, и когда достиг верхней ступени в любительских ММА, мы с моей командой приняли решение перейти в профессионалы. Я считаю, что 29 лет — это не поздно, особенно для тяжа. В 36 лет меня ожидает самый расцвет», — объяснил Малыхин свое решение «СЭ».

Первый бой в профессиональном рекорде Анатолия — 17 сентября 2016 года против Ильи Гуненко в Томске (победа техническим нокаутом). Второй поединок — против Мурата Килиметова ровно через три месяца, в декабре 2016-го в Саратове (победа удушающим приемом).

В марте 2017 года Малыхин дебютировал в организации GTC (Golden Team Championship). На турнире GTC 1 в Москве россиянин победил иранского спортсмена Резу Тораби (технический нокаут). Через год на GTC 3 боец одержал победу над польским бойцом Михалом Влазло (удушающий прием).

Анатолий Малыхин. Фото Федор Успенский, «СЭ»

В конце декабря 2018-го Анатолий на турнире Fight Nights Global 91 в Москве победил своего соотечественника Магомедбага Агаева (болевой прием). В 2019 году боец провел три успешных поединка: в марте против американца Джейка Хьюна в родном Кемерове (болевой прием), в апреле против белоруса Алексея Кудина на FNG 93 в Мытищах (технический нокаут, впервые поединок Сладкого не завершился в первом раунде и дошел до второго) и в октябре против аргентинца Лукаса Альсины на GTC 7 в Москве (технический нокаут).

С 2021 года Малыхин начал выступать в азиатской лиге ONE (рекорд перед дебютом — 8-0). Первый бой в новом для себя промоушене россиянин провел в марте против бразильца Алешандре Машаду в Калланге (Сингапур) и победил техническим нокаутом в первом раунде. Затем в сентябре Анатолий одержал победу над иранцем Амиром Алиакбари еще одним нокаутом в первом раунде.

В феврале 2022-го Малыхин завоевал временный титул чемпиона организации в тяжелом весе, нокаутировав белоруса Кирилла Грищенко во втором раунде на турнире в Калланге. В декабре того же года Анатолий нокаутировал в первом раунде голландца Ренье де Риддера на турнире в Маниле (Филиппины) и выиграл титул чемпиона ONE в полутяжелом весе.

В июне 2023 года Малыхин победил индийского бойца Аржана Буллара техническим нокаутом в третьем раунде на турнире в Бангкоке (Таиланд) и стал двойным чемпионом лиги. Россиянин объединил пояса чемпиона в тяжелом весе.

В марте 2024 года Малыхин снова победил голландца Ренье де Риддера, на этот раз в среднем весе и техническим нокаутом в третьем раунде на турнире ONE 166 в Дохе (Катар). Так Анатолий стал чемпионом промоушена в трех дивизионах.

Малыхин первым в ММА стал чемпионом ONE в трех весовых категориях — среднем, полутяжелом и тяжелом весах. К этому моменту россиянин провел в карьере 14 боев и все завершил досрочно: 10 побед нокаутами и 4 — болевыми приемами. Лишь четыре боя не завершились в первом раунде: два — во втором, два — в третьем. Сам Анатолий считает себя лучшим тяжеловесом в мире.

«Я лучший из лучших тяжеловесов на планете, мой друг! Что отличает меня от остальных? Моя команда, моя жена, моя семья, мой тренер. К тому же у меня есть вольная борьба. Я долгое время входил в состав сборной России, а мы все знаем, насколько сильна русская школа борьбы. И еще у меня рекорд 300-0 по уличным боям! Я дерусь с раннего детства», — сказал россиянин Morning Kombat.

Достижения Анатолия Малыхина

Чемпион ONE Championship в полутяжелом весе (3 декабря 2022 года)

Временный чемпион ONE Championship в тяжелом весе (11 февраля 2022 года)

Чемпион ONE Championship в тяжелом весе (23 июня 2023 года)

Чемпион ONE Championship в среднем весе (1 марта 2024 года)

Первый в истории чемпион мира по ММА в трех разных весовых категориях одновременно (2024 год)

Чемпион мира по ММА (Астана, 2017)

Чемпионат России по ММА (Ростов-на-Дону, 2017)

Личная жизнь Анатолия Малыхина

Спортсмен встретил свою любовь в интернете — на фоне любви к рэп-музыке познакомился с девушкой по имени Анита. Позже молодые люди встретились на концерте и поняли, что это судьба. Вскоре между ними начались романтические отношения, которые впоследствии переросли в брак.

Анатолий и Анита воспитывают двоих сыновей. После чемпионских титулов спортсмен заработал солидное состояние и с большим удовольствием тратит деньги на своих близких. Боец отмечал, что его супруга сыграла огромную роль в его спортивной карьере: благодаря поддержке и работе жены он сумел достичь больших побед.

Анатолий Малыхин с женой. Фото Соцсети

«Сейчас сказал бы не «я красавчик», а «какие мы красавчики» со Сладкой, потому что она огромную роль имеет в моей жизни. Когда твоя девушка всегда рядом, поддерживает тебя, смотрит с тобой в одну сторону, реально все по плечу. Когда с тобой грамотная, умная девушка, которая может найти нужные слова, не лезть на рожон, когда ты все время находишься в спокойствии, когда на тебя не повышают голос, ты можешь только результат показывать. И неважно, это спорт, бизнес, пишешь ты какие-то поэмы... Мне досталась самая лучшая, поэтому такой результат», — заявил Малыхин в интервью «СЭ».

Социальные сети Анатолия Малыхина

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