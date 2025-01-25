Магомедов победил ирландца Келли удушающим приемом

Российский боец Ахмед Магомедов на турнире PFL Road to Dubai Champions Series 1 победил ирландца Натана Келли удушающим приемом. Келли сдался во втором раунде.

Теперь на счету 28-летнего россиянина 11 побед и 1 поражение. 27-летний ирландец потерпел третье поражение при 11 победах.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира PFL Road to Dubai Champions Series 1.

В главном бою Усман Нурмагомедов встретится с ирландцем Полом Хьюзом, в соглавном Вадим Немков сразится с американцем Тимоти Джонсоном.