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Александр Емельяненко обратился к Джигану: «Выходи против меня! Подзатыльников тебе надаю!»

Александр Емельяненко.
Фото Global Look Press
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Российский боец Александр Емельяненко (28-9) в интервью «СЭ» обратился к Джигану, предложив ему подраться на ринге.

— Я с удовольствием с Джиганом подерусь. С удовольствием. Хоть завтра. Джиган, если ты мужчина, если у тебя есть дух, выходи против меня на бой, а то ты замутил эту историю, мол, с Емельяненко драться. Качал-качал, а потом слился. Сейчас ты там где-то тренируешься, говорят, ты в форме, банку подкачал. Выходи, я тебе подзатыльников надаю. Выходи, будь мужчиной.

— Он же просит 50 миллионов.

— Он больной человек! Кто ему такие деньги заплатит?

— Вам обидно будет, если ему дадут, допустим, 50 миллионов, а вам — 30?

— Вообще не обидно.

— Вы все-таки звезда единоборств.

— Он будет та звезда, которая будет на ринге отгребать.

— Может, после тренировок с Роем Джонсом он стал увереннее?

— Увереннее он может стать, хоть с кем он потренируется, я всю жизнь в этом спорте, а он тренировку провел. Да пусть хоть 10 тренировок с ним проведет. Чему он его научит за 10 тренировок? Да, может, пожмет, присядет, подтянется он больше, чем я, я не культурист, не бодибилдер, не качок. Это будет дубль два, полет над гнездом кукушки. Туда же полетит, за [Михаилом] Кокляевым.

Емельяненко в прошлом бою победил блогера Евгения Ершова 26 мая 2023-го в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Александр Емельяненко
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