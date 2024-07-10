Александр Емельяненко рассказал, как Орловский помог ему в США

Российский боец Александр Емельяненко (28-9) в интервью «СЭ» похвалил экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Андрея Орловского (34-24), который помог ему в США.

«Орловский — красавец, молодец. Мы когда в Америке были, ситуация была одна... скользкая. Мне нужно было потренироваться, не с кем было тренироваться. А мы туда командой приехали: Воронов [Владимир], Мичков [Александр]. А они в Фединой команде в тот момент оказались. Орловский понял и говорит: «Блин, Саня, если тебе нужны тренера, вот мои тренера. Вот мои тренера. Они тебя потренируют». У нас хорошие с ним отношения», — сказал Емельяненко.

Александр в прошлом бою победил блогера Евгения Ершова 26 мая 2023-го на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».