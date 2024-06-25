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Сегодня, 16:15

Андрей Корешков: дата и соперник по бою на турнире PFL 6

Корешков встретится с Ямаучи на PFL 6
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Андрей Корешков.
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Шестой турнир PFL регулярного сезона 2024 пройдет в ночь с 28 на 29 июня на арене Sanford Pentagon в Су-Фолс, штат Южная Дакота (США). В рамках вечера ММА Андрей Корешков встретится с Гоити Ямаучи. Начало турнира— в 01.00 по московскому времени.

В России права на показ PFL 6 принадлежат онлайн-платформе «Okko Спорт». Для просмотра необходимо подключить платную подписку. Начало прямого эфира — в 01:00.

33-летний Корешков с рекордом 27-5 и бывший чемпион Bellator в полусреднем весе. Он выступал в лиге Скотта Кокера с 2012 года. «Спартанец» шел на серии из трех побед в Bellator, рассчитывал на титульный бой, а затем промоушен был поглощен PFL.

31 — Ямаути — бразильский боец смешанных единоборств, выступавший в полусреднем весе за Bellator MMA и в настоящее время выступающий в том же дивизионе за Лигу профессиональных бойцов.

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