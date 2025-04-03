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3 апреля, 18:30

Андрей Корешков — Джейсон Джексон: трансляция боя PFL World Tournament начнется в 6.30 мск

Андрей Корешков проведет поединок против Джейсона Джексона в 1/4 финала PFL World Tournament 2025
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Андрей Корешков.
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Российский боец Андрей Корешков проведет поединок в полусреднем весе против Джейсона Джексона из Ямайки в 1/4 финала PFL World Tournament 2025 в ночь на 4 апреля. Вечер ММА пройдет на арене «Юниверсал Студиос» в Орландо (штат Флорида, США). Бой Корешков — Джексон ожидается в 06.30 по московскому времени.

В России новый сезон Гран-при в прямом эфире покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Результаты боев турнира можно отслеживать в ленте новостей PFL на сайте «СЭ».

34-летний россиянин провел в ММА 33 поединка, в которых одержал 28 побед и потерпел пять поражений. 34-летний ямайский боец имеет профессиональный рекорд — 17 побед и пять поражений.

Мовлид Хайбулаев, Магомед Умалатов, Андрей Корешков, Мухамед Берхамов.PFL World Tournament 2025 1, основная информация: дата, кард боев, поединки российских бойцов, где смотреть трансляцию

Андрей Корешков
Джейсон Джексон
ММА
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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