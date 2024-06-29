Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
PFL. Новости
Календарь
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
PFL

Сегодня, 02:45

Андрей Корешков — Гоити Ямаучи: смотреть бой PFL 6 в прямом эфире

Корешков проведет поединок против Ямаучи на турнире PFL 6 29 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Андрей Корешков.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Россиянин Андрей Корешков проведет поединок в полусреднем весе против японского бойца Гоити Ямаучи в рамках турнира по ММА PFL 6 в ночь на 29 июня.

Вечер ММА пройдет на арене «Сэнфорд Пентагон» в Су-Фолсе, штат Южная Дакота (США). Начало боя Корешков — Ямаучи ожидается в 03.00 по московскому времени.

В прямом эфире следить за ходом поединка можно на стриминговой платформе «Okko» по платной подписке.

33-летний россиянин в смешанных единоборствах одержал 27 побед и пять поражений. На счету 31-летнего японца — 29 побед и шесть поражений.

PFL: календарь в актуальном виде, рейтинг бойцов, новости и статьи в актуальном виде на сайте «СЭ»

Андрей Корешков
Гоити Ямаучи
ММА
0
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Карпин продлил контракт с РФС и остается тренером сборной России еще на четыре года
Александр Мостовой сделал прогнозы на матчи 1/8 финала Евро-2024
Праздник выпускников «Алые паруса – 2024» в Петербурге. Видеотрансляция
Торпедовский гигант в десятке, белорус – на пороге рекорда, а Демидова «потопили». Что ждать от драфта НХЛ-2024
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
На Украине заявили о невозможности восстановить разрушенную Бурштынскую ТЭС
Популярное видео
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

PFL 6 (сезон 2024): началась прямая трансляция боев турнира