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Сегодня, 03:00

Андрей Корешков — Гоити Ямаучи: время начала и где смотреть бой PFL 6

Корешков и Ямаучи проведут поединок 29 июня на PFL 6
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец ММА Андрей Корешков.
Андрей Корешков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российский боец ММА полусреднего веса Андрей Корешков подерется с представителем Японии Гоити Ямаучи в предварительном карде турнира PFL 6. Их поединок пройдет 29 июня. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Вечер смешанных единоборств состоится в ночь с 28 на 29 июня в городе в Су-Фолс (штат Южная Дакота, США) на территории арены «Сэнфорд Пентагон».

Смотреть трансляцию боя Корешков — Ямаучи можно будет в прямом эфире и по подписке в онлайн-сервисе Okko.

У 33-летнего Корешкова в ММА — 27 побед и пять поражений. На счету 31-летнего Ямаучи — 29 побед и шесть поражений.

PFL: календарь в актуальном виде, рейтинг бойцов, новости и статьи в актуальном виде на сайте «СЭ».

Андрей Корешков
Гоити Ямаучи
ММА
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PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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