Российский полусредневес Андрей Корешков (27-4) уверен, что его поединок против соотечественника Магомеда Умалатова (14-0) будет ярким и захватывающим.

«Я бы сказал, что в этом бою не будет никаких компромиссов, хотя мы оба из России, но это не значит, что мы будем жалеть друг друга в бою, — приводит слова Корешкова Sherdog. — Мы будем драться так же, как и все остальные, так что это будет очень зрелищный, очень жестокий, очень захватывающий бой — так что не моргайте. Он хорош в стойке, хорош в борьбе, на земле, везде. Единственное, что я могу сказать, это то, что пока уровень соперников, с которыми он сталкивался, может быть, и не самый высокий, но все равно он очень опасный и хороший соперник. Также я заметил, что он не устает, значит, у него хорошая выносливость».

Корешков и Умалатов подерутся 19 апреля на турнире PFL в Чикаго, США.