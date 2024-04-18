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Сегодня, 15:30

Корешков — о бое с Умалатовым: «Хотя мы оба из России, но это не значит, что мы будем жалеть друг друга»

Корешков прокомментировал предстоящий поединок против Умалатова на турнир PFL
Давид Хачатрян
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Российский полусредневес Андрей Корешков (27-4) уверен, что его поединок против соотечественника Магомеда Умалатова (14-0) будет ярким и захватывающим.

«Я бы сказал, что в этом бою не будет никаких компромиссов, хотя мы оба из России, но это не значит, что мы будем жалеть друг друга в бою, — приводит слова Корешкова Sherdog. — Мы будем драться так же, как и все остальные, так что это будет очень зрелищный, очень жестокий, очень захватывающий бой — так что не моргайте. Он хорош в стойке, хорош в борьбе, на земле, везде. Единственное, что я могу сказать, это то, что пока уровень соперников, с которыми он сталкивался, может быть, и не самый высокий, но все равно он очень опасный и хороший соперник. Также я заметил, что он не устает, значит, у него хорошая выносливость».

Корешков и Умалатов подерутся 19 апреля на турнире PFL в Чикаго, США.

Андрей Корешков
Магомед Умалатов
ММА
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