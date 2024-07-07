Боец MMA Гончаров: «Хочу выступать за океаном, но надо решить вопрос с визой»

Российский боец ММА Андрей Гончаров рассказал о своих дальнейших карьерных планах.

«Я на год взял паузу, которая должна пойти на пользу. Хочу выйти и побоксировать с достойным оппонентом Артуром Соловьевым, у которого были хорошие поединки. Он умеет досрочно заканчивать бои. После того, как выйду и разогреюсь, посмотрю свои скиллы, буду готов вернуться в ММА. Хотелось бы продолжить карьеру за океаном, но сначала надо решить вопрос с визой. В России есть тоже хорошие лиги. Меня звали и в «Наше дело», и в АСА, но некоторые моменты в их контрактах меня не устраивали. Буду готов вернуться к переговорам с российскими лигами», — сказал Гончаров Vprognoze.

Свой последний поединок Гончаров провёл в апреле 2023 года, победив на турнире АСА 156 нокаутом в первом раунде бразильца Фелипе Фроэса.