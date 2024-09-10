Корешков пока не получал предложений о проведении боя

Российский боец PFL Андрей Корешков рассказал, когда вернется в октагон.

«Пока у меня не было предложений по следующему бою и конкретных планов нет. Я тренируюсь, держу себя в форме и надеюсь до конца года провести бой, но возможно, не успею, так как все карды сформированы и перегружены, а бойцов, которым нужны бои много. Надеюсь, принять участие в следующем сезоне PFL. Пока нахожусь в подвешенном состоянии, но если потребуется, всегда готов выйти на замену», — цитирует Корешкова Vprognoze.kz.

Свой последний бой Корешков провел в июне этого года, победив единогласным решением судей Гоити Ямаути.