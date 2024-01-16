Бразилец Каппелозза станет соперником Немкова на турнире PFL

Следующим соперником российского бойца смешанного стиля Вадима Немкова станет бразилец Бруно Каппелозза.

Бойцы подерутся на турнире PFL в Эр-Рияде 24 февраля.

34-летний Каппелоззе становился чемпионом PFL в тяжелом весе в 2021 горду. В прошлом году он был дисквалифицирован на 9 месяцев из-за положительного теста на дростанолон. Всего на его счету 15 побед в ММА, 14 из которых нокаутом. Шесть раз бразилец терпел поражение.

На счету 31-летнего Немкова 17 побед и два поражения в Bellator. В августе этого боя он отказался от титула Bellator в полутяжелом весе и перешел в тяжелую весовую категорию.