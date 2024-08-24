Лоунэйн подерется с Хизриевым в финале Гран-при PFL в полулегком весе

Английский боец Брендан Лохнейн одержал победу на турнире PFL 9 в Вашингтоне и вышел в финал Гран-при в полулегком весе. Он раздельным решением судей победил американца Кая Камаку III — 29-28, 28-29, 30-27 .

Для 34-летнего Лохнейна эта победа стала 31 в карьере при 5 поражениях. На счету 29-летнего Камаки 14 побед, 5 поражений и 1 ничья.

В финале Лохнейн встретится с россиянином Тимуром Хизриевым, который сегодня раздельным решением судей победил бразильца Габриэля Алвеса Брагу (30-27, 28-29, 30-27).